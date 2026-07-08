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Kaynak: İHA

Hatay’ın İskenderun ilçesi otoyolu Gültepe mevkisinde, seyir halindeki bir motosiklette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm motosikleti kapladı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonrası motosiklet tamamen yanarak demir yığınına döndü.