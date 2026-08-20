Kaynak: İHA

Olay, Eskişehir Çevre Yolu'nun Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir araçta henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, çevre dumanla kaplandı. Ayrıca, araç yangını sebebiyle yol kenarındaki kuru otlar da tutuştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildiği öğrenildi.