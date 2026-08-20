Olay, Eskişehir Çevre Yolu'nun Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir araçta henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, çevre dumanla kaplandı. Ayrıca, araç yangını sebebiyle yol kenarındaki kuru otlar da tutuştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildiği öğrenildi.
Seyir halindeki araç alev topuna döndü: Kuru otlar da tutuştu
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Eskişehir Çevre Yolu’nda seyir halindeki bir araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede aracı tamamen saran alevler yol kenarındaki kuru otlara da sıçrarken, bölge yoğun dumanla kaplandı.
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