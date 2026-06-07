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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Adana'da nehir ve sulama kanallarından acı haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Yüreğir ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen feci olayda, serinlemek isteyen bir genç daha suyun kurbanı oldu.

Yüreğir ilçesi sınırlarından geçen Seyhan Nehri’nde meydana geldi. Bölgede etkili olan sıcak havadan bunalan 17 yaşındaki yabancı uyruklu Yusuf Kasım, serinlemek amacıyla nehre girdi.

ÇIRPINMAYA BAŞLADI, GÖZDEN KAYBOLDU

Girdiği akıntılı suda bir süre sonra dengesini kaybeden genç, nehirde çırpınmaya başladı. Akıntıya karşı koyamayan Yusuf Kasım, kısa süre sonra çevredekilerin gözü önünde suda kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların acil ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.

KURBAĞAM ADAMLAR SUDAN ÇIKARDI

Olay yerine hızla ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Arama Kurtarma Amirliği ekipleri (kurbağa adamlar), nehirde arama çalışması başlattı. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu kısa sürede ulaşılan Yusuf Kasım nehirden karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yusuf Kasım’ın cenazesi, olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme sürüyor.