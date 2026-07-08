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Kaynak: AA

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Seyhan Nehri'nde hareketsiz bir kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, sudan çıkardıkları 59 yaşındaki Hasan Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

Reşatbey Mahallesi'nde nehirde hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan ve yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin 59 yaşındaki Hasan Y. olduğu tespit edildi.

Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.