Geçen yıl mart ayında yüzde 65 doluluk oranına sahip olan Seyhan Barajı, bu yıl yağışların etkisiyle yüzde 82 seviyesine ulaştı. Artan su seviyesi nedeniyle kontrollü şekilde açılan kapaklardan akan suyun oluşturduğu manzara vatandaşların ilgi odağı oldu.

Öte yandan, kent genelinde etkili olan yağışlar diğer barajlara da olumlu yansıdı. Tarımsal sulamada önemli rol oynayan Nergizlik Barajı'nda doluluk oranı yüzde 29'dan yüzde 93'e yükseldi. Geçen yıl su seviyesi yüzde 14'e kadar düşen Kozan Barajı ise bu yıl yüzde 60 doluluğa ulaştı.

Tarımsal sulamanın yanı sıra hidroelektrik enerji üretimi de sağlayan Yedigöze Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e çıkarken, kentin içme suyu ve sulama ihtiyacını karşılayan Çatalan Barajı'nda da doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70'ten yüzde 100'e yükseldi.

Barajlardaki doluluk oranlarının artması hem tarımsal üretim hem de enerji ihtiyacının karşılanması açısından umut olurken, Seyhan Barajı kapaklarından akan suların oluşturduğu görsel şölen Adana'da doğanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.