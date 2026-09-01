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Kaynak: AA

Adana Büyükşehir Belediyesi Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Seyhan Baraj Gölü’nde hava sıcaklıklarının artışıyla birlikte yoğunlaşan kirliliğe karşı yürüttüğü temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Göl yüzeyinde oluşan yosun tabakaları ve çevreye atılan atıklar, özel yosun toplama gemisi aracılığıyla sudan arındırılıyor. Havadan dron ile de takip edilen bu hijyen uygulamaları belirli periyotlarla gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürü Tamer Leba, Seyhan Baraj Gölü'nün çok sayıda canlı türüne yaşam alanı sağladığına dikkat çekti. Yosun temizliği sırasında ekosisteme zarar vermemek adına oldukça hassas hareket ettiklerini vurgulayan Leba, şu ifadeleri kullandı:

"Genelde kopan, su akışını engelleyen ve su kalitesini sekteye uğratan yosun kümelerini topluyoruz. Pet şişeler, evsel atıklar gibi katı atıkları da topluyoruz. Buradan katı atıklarla beraber günlük 2-3 ton arasında atık çıkarıyoruz." dedi.

Leba, herkesin gölün temizliğini korumaya katkı sağlaması gerektiğini kaydetti.