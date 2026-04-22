Gazeteci Seyhan Avşar, Gerçek Gündem'deki köşesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için gerçekleştirilen anma töreni izlenimlerini paylaştı. Avşar, Özal ailesi ile ilgili bilgiler paylaştı.

İşte Avşar'ın, "Ahmet Özal'dan boşanma oyunu: 41 yıllık eşini kanser, ailesini de darmadağın etti" başlıklı yazısı:

Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için geçen cuma günü, vefatının 33. yılı dolayısıyla İstanbul Topkapı’daki anıt mezarında bir anma töreni düzenlendi. Tören oldukça kalabalıktı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bozkurt gibi devlet protokolünün önemli isimleri törende hazır bulundu.

Öncelikle Turgut Özal’ın eşi Semra Özal törende yoktu. Oğlu Efe Özal ise törene katılmıştı ama oldukça uzak bir noktada durmayı tercih etmişti.

Fakat asıl dikkat çeken detay bambaşkaydı.

Turgut Özal’ın, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen oğlu Ahmet Özal, anmaya yanında yabancı bir kadınla katılmıştı.

Peki kimdi bu kadın?

Ajans fotoğraflarını tarayınca öğrendim ki, Ahmet Özal’ın yanında bulunan kişi yeni eşi Asuman Özal’dı.

Doğrusu şaşırdım.

Çünkü kamuoyu, Ahmet Özal’ın uzun yıllardır birlikte olduğu Elvan Özal’dan boşandığını da bilmiyordu, yeniden evlendiğini de...

Bunun üzerine Özal ailesinin yakın çevresini aradım. Hem anmadaki eksikliği hem de Ahmet Özal’ın yeni evliliğini sordum.

Bir soru sordum, bin ahh işittim.

Anlatılanlara göre Özal ailesi uzun süredir büyük bir gerilim yaşıyor. Ve bu kırgınlıklar hâlâ tazeliğini koruyor. İddiaya göre Ahmet Özal, yıllarca aynı yastığı paylaştığı eşi Elvan Özal’ı, “Mallara TMSF çökecek, boşanmamız gerekiyor” diyerek ikna etti.

Elvan Özal’ın bu sözlere inanarak boşanmayı kabul ettiği, Ahmet Özal’ın ise boşandıktan kısa süre sonra yeniden nikâh masasına oturdu. Elvan Özal bu duruma o kadar üzüldü ki kanser oldu. Beyninde tümör çıkan Özal, şu an tedavi görüyor.

İşte aile içinde kopan fırtınanın büyük nedenlerinden birisi bu. Öyle ki, iddialara göre kardeşleri bile Ahmet Özal’a mesafe koymuş durumda. Anma törenindeki soğuk havanın arkasında da bu kırgınlığın payı oldukça büyük.

Semra Özal’ın törene katılmama nedeninin ise aile içi gerilimden ziyade, küçük bir sağlık sorunu olduğu söyleniyor. Dün akşam iddiaların merkezindeki Ahmet Özal’ı ve kardeşi Efe Özal’ı aradım.

Efe Özal çok konuşmak istemedi. Eşi Sinem Özal ise yaşananları cümlelerle özetledi:

“Aileye (Semra Özal’ı kastediyor) karşı aldığımız sorumlulukta ben ve Efe hep yalnızız. Ahmet ve Zeynep hiçbir şekilde yanımızda olmadılar. Biz Elvan ile de çok sık görüşüyoruz. Tedavisi kötü gitmiyor. Ayrılık her durumda çok zor ve ağır. Hele bir de 41 senelik durumda. Semra anne de, Efe de hepimiz Elvan’ın yanındayız.”

Ahmet Özal’a ise hiç dolandırmadan sordum: “Boşandınız mı, yeniden evlendiğinizi duydum doğru mu?”

Ahmet Özal kısa ve net konuştu: “Özel hayatıma dair konuşmak istemiyorum. Evet evlendim ben.”

Kısa bir konuşmaydı.

Ancak dakikalar sonra telefonum yeniden çaldı.

Ahmet Özal bu kez özellikle ısrarla çalıştığım kurumu sordu.

Bunu iyi meraktan mı yaptı, yoksa haber değeri olan bir şeyi kontrol edebileceğini mi düşündü... Bunu bilemem.

Sonrasında ağzından bu cümleler döküldü: “Ben herkesle görüşüyorum. Aram hepsiyle iyi.”

Anma törenindeki görüntüler, Sinem Özal’ın anlattıkları ve 41 yıllık hayat arkadaşını “TMSF mallarımıza çökecek” diyerek hastane kapılarına iten tablo olayın Ahmet Özal’ın anlattığı gibi olmadığını gözler önüne seriyor.