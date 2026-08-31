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Eski İstanbul Anadolu Adliyesi hakimi Sidar Demiroğlu'nun koruma kararının tebliğ edilmeden kaldırılması üzerine İçişleri Bakanlığı'na yaptığı çağrı, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. FETÖ hesaplarını kapattığı için hedef alındığını iddia eden Demiroğlu'nun kardeşinin "Aylarca haber yaptınız, şimdi neden ilginizi çekmiyor?" şeklindeki mesajı sonrası, gazeteci Seyhan Avşar sessizliğini bozdu. Avşar, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda ihraç edilen hakimin geçmişine ve hakkındaki vahim iddialara yanıt aradı...

'BİZLER HAFIZASIZ DEĞİLİZ'



Eski hakimin kardeşinden gelen mesaj üzerine konuyu detaylarıyla ele alan Seyhan Avşar, Demiroğlu'nun adliyedeki profiline ve meslekten neden ihraç edildiğine şu sözlerle dikkat çekti:

"Açıkçası, kardeşi yazana kadar bu konuya yeniden girmeyi düşünmüyordum. Ama madem konu buraya geldi, Demiroğlu ailesinin de kamuoyunun bilmesi gereken bir şey var: Bizler HAFIZASIZ değiliz. KİMDİR SİDAR DEMİROĞLU? MESLEKTEN NEDEN ATILDI? Sidar Demiroğlu, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görev yapmış bir hâkimdi. Mesleğini düzgün yapan meslektaşları tarafından hiç sevilmezdi. Zenginlere ve nüfuzlu kişilere olan sevgisi, adliyede herkes tarafından bilinen bir konuydu."





Görev yaptığı adliyedeki Başsavcının şikâyetiyle Demiroğlu hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından bir soruşturma açıldı. Sonra Demiroğlu hakkında çok sayıda şikâyet olduğu tespit edildi. — Seyhan Avşar (@seyhanavsar) August 31, 2026

HSK RAPORUNDAKİ HUKUKA AYKIRI İŞLEMLER

Avşar, Başsavcılığın şikayetiyle açılan HSK soruşturmasının detaylarına inerek, Demiroğlu'nun İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimi olduğu dönemdeki kararlarını tek tek açıkladı:

"Görev yaptığı adliyedeki Başsavcının şikâyetiyle Demiroğlu hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından bir soruşturma açıldı. Sonra Demiroğlu hakkında çok sayıda şikâyet olduğu tespit edildi. Demiroğlu’nun İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimi olarak görev yaptığı süreç önemliydi. Çünkü Demiroğlu, bir mahkemede en olmayacak şeyleri olur hâle getirdi. Ne mi bunlar? HSK raporunda da yer alan hukuka aykırı işlemleri tek tek sıralayacağım…"

"İlk olarak, son süreçte binlerce gencin batağa sürüklendiği ve intihar ettiği yasa dışı bahis dosyasıyla başlayalım. Sabahattin Şahin isimli şahıs 2023'teki büyük bir sanal bahis operasyonunda suç örgütü lideri olarak gözaltına alınıp tutuklandı. 22 kişinin tutuklandığı dosyada... Bir diğeri ise uyuşturucu dosyası. 11 isim şüpheli… Kullanımdan değil, uyuşturucu ticaretinden tutuklu bu isimler. Demiroğlu, bunları tek tek kurtardı. Karşılığında milyon dolar aldığı iddiası, adliye koridorlarında kulaktan kulağa aktarılıyordu."

"Bahis var, uyuşturucu var, silah ticareti olmaz mı? Silah ticareti suçundan tutuklanan 3 isim, Demiroğlu’nun kararıyla serbest bırakıldı. HSK raporundaki en önemli detaylardan biri ise Mehmet Fatih Boğa isimli şahıs hakkında verilen tahliye kararıydı. “3 kez adam öldürmeye teşebbüs” suçundan hakkında iddianame düzenlenen Boğa’yı tahliye eden ise Demiroğlu’ndan başkası değildi."



'PARAYI VERENİN DÜDÜĞÜNÜ ÇALDIRDI'



Gazeteci Seyhan Avşar; tahliye edilen isimlerin çoğunun bir daha bulunamadığını belirterek meslekten ihraç edilen ismin şimdiki faaliyetlerine dair de çok konuşulacak iddialarda bulundu:

"Şimdi gelelim ne olduğuna… Demiroğlu’nun saldığı kişilerin bazıları hiç yakalanamadı. Kovuşturmayı yapan mahkeme, yakalama kararları çıkardı. Ancak nafile. Kuşlar kafesten tek tek uçuruldu. Yani parayı verenin düdüğünü Sidar Demiroğlu çaldırdı."





'ANADOLU YAKASINDA PAVYON AÇMIŞ'

"Bu kadar şüpheli işleme ve hukuksuzluğa imza atan Demiroğlu, meslekten ihraç edildi. Aldığım bilgilere göre Anadolu Yakası’nda bir pavyon açmış. Bu kadar kriminal tiple bağlantısı olan birisinden başka bir iş yapmasını beklemek şaşırtıcı olurdu zaten. Bugünlerde ise sosyal medyada yazdıkça yazıyor. Çeşitli iddialarda bulunuyor… Ama unutmamak gerekiyor. Bu iddiaları ortaya atan kişi kim? Geçmişinde ne var? Hakkında hangi soruşturmalar yürütüldü? Neden meslekten ihraç edildi?"

"Demiroğlu, kendisi hakkındaki iddialara önce yanıt vermeli. Aksi hâlde, yine birilerinden para mı koparmaya çalışıyor diye düşünmeden edemiyor insan. Unutmayın KIBLESİ para olan insan her şeyi yapar…" ifadelerini kullandı.





Demiroğlu'ndan iddialara yanıt: "Pavyonum varsa bila bedel devrederim"





Avşar'ın gündeme getirdiği ağır suçlamaların ardından eski hakim Sidar Demiroğlu sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından Seyhan Avşar'a yönelik bir paylaşım yapan Demiroğlu, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak

Demiroğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"SEYHAN AVŞAR SANA SESLENİYORUM!!!! Eğer sende zerre kadar namus ve şeref varsa beni programına çıkarır ve bu iddiaları yüzüme söylersin. Eğer benim gerçekten de bir “pavyonum” varsa herkesin huzurunda söz veriyorum sana veya istediğin kişiye bila bedel devredeceğim. Hemen şimdi! Çıkıp herkesten de özür dileyeceğim.'' ifadelerini kullandı.











