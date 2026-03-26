Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, il protokolü ile birlikte Orman Haftası kapsamında, Şeyh Edebali’nin vefatının 700. yılı vesilesiyle Pelitözü Gölpark’ta düzenlenen fidan dikim programına katıldı.

Osmanlı Devleti’nin manevi kurucusu Şeyh Edebali’nin aziz hatırasına ithafen gerçekleştirilen programda 700 adet çınar fidanı toprakla buluşturuldu.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla şekillenen bu topraklarda dikilen her bir fidanın, hem geçmişe vefa hem de geleceğe güçlü bir miras olduğu belirtildi.

Vali Faik Oktay Sözer, program kapsamında sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve gençlerle birlikte fidan dikerek etkinliğe katılanlarla sohbet etti.

Vali Sözer etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, "Şeyh Edebali’nin vefatının 700. yıl dönümünde, 700 çınar fidanını toprakla buluşturduk. Köklü geçmişimizin simgesi olan çınarlarımızla, hem tarihimize vefa gösteriyor hem de geleceğe nefes olacak bir miras bırakıyoruz. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla, 21–26 Mart Orman Haftası vesilesiyle doğamızı korumaya ve daha yeşil yarınlar için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.