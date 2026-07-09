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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



2026–2027 Şeyh Edebali Anma Yılı kapsamında Bilecik turizminin geliştirilmesine yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Kürşat Bozkurt, Eskişehir TÜRSAB temsilcileri ile Eskişehir'de faaliyet gösteren turizm seyahat acentalarıyla bir araya gelerek Şeyh Edebali odaklı tur programları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, Şeyh Edebali'ye yönelik kültür turlarının artırılması, Bilecik'in tarihi ve kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması ile ziyaretçi sayısının yükseltilmesine yönelik iş birliği imkanları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, ilin turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, turizm sektöründeki paydaşlarla ortak çalışmalar yürütülmesi ve Şeyh Edebali'nin manevi mirasının daha fazla ziyaretçiye ulaştırılması için atılabilecek adımlar değerlendirildi.