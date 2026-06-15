Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

‎

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından, Şeyh Edebali’nin vefatının 700. yılı anısına “Türk Halk Kültüründe Bayrak” konulu konferans düzenlendi. Türk kültürünün temel değerlerinden biri olan bayrak kavramının farklı yönleriyle ele alındığı etkinlik, akademik ve kültürel açıdan önemli bir buluşmaya sahne oldu.

‎Konferans kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Dinç öğrencilerle bir araya geldi. Alanındaki çalışmalarıyla tanınan Doç. Dr. Dinç, gerçekleştirdiği sunumda Türk halk kültüründe bayrağın tarihsel süreç içerisindeki yeri ve gelişimi üzerinde durdu. Bayrağın yalnızca bir sembol olmanın ötesinde, milletin ortak hafızasını, bağımsızlık anlayışını ve kültürel kimliğini temsil eden güçlü bir değer olduğuna dikkat çeken Dinç, bu kavramın sözlü ve yazılı kültürdeki yansımalarına ilişkin örnekler paylaştı.

‎Sunumunda bayrağın destanlardan halk hikâyelerine, türkülerden atasözlerine kadar geniş bir kültürel zeminde nasıl yer bulduğunu değerlendiren Doç. Dr. Dinç, aynı zamanda bayrak etrafında şekillenen toplumsal bilinç ve aidiyet duygusuna da vurgu yaptı. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen konferans boyunca öğrenciler tarafından yöneltilen sorular da yanıtlanarak etkileşimli bir akademik ortam oluşturuldu.

‎Etkinliğin sonunda, katkılarından dolayı Doç. Dr. Mustafa Dinç’e Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Halilibrahim Ertürk tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.