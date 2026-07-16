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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Arş. Gör. Dr. Büşra Küçüktürkmen, dünyanın en saygın bilimsel yayın organları arasında yer alan ve Q1 kategorisinde bulunan Journal of Pediatric Nursing (2026) dergisinde yayımlanan “The mediating role of healthy lifestyle beliefs in the impact of health literacy on menstrual experiences among adolescent girls in Türkiye: A cross-sectional study” başlıklı çalışması ile önemli bir akademik başarıya imza attı.

Bu çalışmada, ergenlik dönemindeki genç kızlarda sağlık okuryazarlığının menstruasyon dönemi deneyimleri üzerindeki etkisinde sağlıklı yaşam inançlarının aracı rolü bütüncül bir yaklaşımla ele alınmış; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ile Kadın Sağlığı Hemşireliği ve Ebelik literatürüne kanıta dayalı ve özgün bir katkı sunulması amaçlanmıştır. Menstruasyon dönemi, ergenlik çağındaki genç kızların fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamını etkileyen doğal bir biyolojik süreçtir. Ancak bilgi eksikliği, kültürel tabular ve yanlış inanışlar nedeniyle birçok genç bu süreci sağlıklı şekilde yönetmekte güçlük yaşamaktadır.

Gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen bulgular, sağlık okuryazarlığının menstruasyon deneyimlerini doğrudan değil, sağlıklı yaşam inançlarını güçlendirerek dolaylı olarak iyileştirdiğini ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları, sağlıklı yaşam inançlarının sağlık okuryazarlığı ile olumlu menstruasyon deneyimleri arasındaki ilişkide anlamlı bir aracı rol üstlendiğini bilimsel olarak göstermektedir. Çalışma, sağlık eşitsizliklerinin azaltılması, toplumsal farkındalığın artırılması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir stratejik değer taşımaktadır. Bu kapsamda geliştirilen model ile genç kızların menstruasyon süreçlerini daha bilinçli yönetmeleri, hijyen uygulamalarını doğru şekilde gerçekleştirmeleri ve bu süreci daha sağlıklı ve güvenli bir deneyim olarak yaşamaları desteklenebilecektir.