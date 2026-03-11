Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüsünde ulaşım altyapısının geliştirilmesine yönelik yürütülen yol yapım ve asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Şeyh Edebali Üniversitesinin mevcut imkânları çerçevesinde, kısıtlı kaynakların en verimli ve doğru şekilde kullanılması esas alınarak planlanan çalışmalarla kampüs içi ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Üniversitenin yeni imar alanını kapsayan güzergâhlarda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, toplam 877 metre uzunluğundaki yol güzergâhlarında alt temel imalatı ve bitümlü sıcak karışım asfalt uygulaması gerçekleştirildi.

Çalışmalar doğrultusunda; orta refüjlü geliş–gidiş istikametli ana yol başta olmak üzere, Meslek Yüksekokulu Aşçılık Binası yan yolu, Üniversite Camisi ile Yemekhane Binası arasındaki bağlantı yolu ile yeni imar alanı katılış giriş yolu sıcak asfalt kaplama ile yenilendi. Gerçekleştirilen düzenlemeler sayesinde kampüs içi trafik akışı daha düzenli ve kontrollü bir yapıya kavuşturuldu.

Hayata geçirilen bu çalışmalar, Şeyh Edebali Üniversitesinin fiziki altyapısını güçlendirirken; öğrenci, akademik ve idari personelin kampüs içerisindeki ulaşım imkânlarını iyileştirerek, günlük kampüs yaşamına doğrudan katkı sağladı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, yürütülen çalışmaların üniversitenin fiziki gelişimi açısından önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Üniversitemizin Merkez Kampüsü’nde hayata geçirilen yol yapım ve asfaltlama çalışmalarıyla, kampüs içi ulaşımı daha güvenli, düzenli ve konforlu hale getirmekteyiz. Bu süreçte, üniversitemizin kısıtlı imkânlarını en doğru ve en verimli şekilde kullanmaya özen göstermekteyiz. Özellikle yeni imar alanlarını kapsayan güzergâhlarda gerçekleştirilen çalışmalar, öğrencilerimizin ve personelimizin kampüs içerisindeki hareketliliğini kolaylaştırmaktadır. Fiziki altyapıyı güçlendirmeye yönelik yatırımlarımızı planlı, önceliklendirilmiş ve sürdürülebilir bir anlayışla sürdürmekteyiz. Üniversitemizin gelişen yapısına uygun ulaşım altyapısını oluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”