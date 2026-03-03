Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki insan kaynağını güçlendirmeyi hedefleyen "Siber Vatan" Eğitim Programı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi’nde gerçekleşen programa, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram ve BEBKA Bilecik İl Koordinatörü Banuçiçek Özalp katıldı. Protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılışın ardından, programın ilk eğitim modülüne geçildi.

DİJİTAL SAVUNMADA YERLİ VE MİLLÎ GÜÇ

Siber Vatan Eğitim Programı, öğrencilere siber güvenlik farkındalığı kazandırmanın yanı sıra, temel ve ileri düzey teknik yetkinlikler sağlamayı amaçlıyor. BEBKA iş birliğiyle yürütülen program kapsamında katılımcılara; siber tehditler, ağ güvenliği, bilgi güvenliği ve dijital dünyada güvenli davranış alışkanlıkları gibi kritik konularda hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor.

EĞİTİMLER 6 MART’A KADAR SÜRECEK

İeyh Edebali Üniversitesi, bu stratejik eğitimle dijital çağın gereksinimlerine uygun, donanımlı ve bilinçli bireyler yetiştirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atmış oldu. 2-6 Mart tarihleri arasında devam edecek olan program, farklı teknik modüller ve interaktif etkinliklerle tamamlanacak.