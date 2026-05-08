Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü iş birliğinde düzenlenen “Bir Enstrümanın Tarihi Seyri: Arp’ın Öyküsü” başlıklı program, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programa akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Programın konuğu olan arp sanatçısı Zeynep Öykü, arp enstrümanının tarihsel gelişimini, farklı coğrafyalardaki kullanımını ve kültürel dönüşümünü ele aldığı kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Katılımcılara hem teorik hem de sanatsal bir perspektif sunan programda, arpın geçmişten günümüze uzanan serüveni detaylı şekilde aktarıldı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen dinleti ile arpın kendine özgü tınısı katılımcılarla buluşturulurken, sanatçının icra ettiği eserler büyük beğeni topladı. Program, müzik ve tarihin iç içe geçtiği özgün içeriğiyle izleyicilere farklı bir deneyim sundu.

Şeyh Edebali’nin vefatının 700. yılı anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen program, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Program, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilara Uslu tarafından sanatçı Zeynep Öykü’ye teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.