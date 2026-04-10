Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Sağlık Mevzuatı Sertifika Programı” başarıyla tamamlandı.Program, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Halilibrahim Ertürk’ün koordinasyonunda yürütüldü.

Program, Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhanettin Uysal tarafından yürütülmüş olup, sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitim süresince; temel hukuk ve sağlık mevzuatı kavramları, Türkiye sağlık sisteminin yapısı, hasta hakları ve yükümlülükleri, sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları ile mesleki sorumluluk ve malpraktis süreçleri ele alındı. Katılımcılara, söz konusu başlıklara ilişkin bilgiler hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarıldı.

Program sonunda gerekli katılım şartlarını sağlayan katılımcılara Şeyh Edebali Üniversitesi onaylı katılım belgeleri takdim edildi.