Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda üniversitenin Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilara Uslu’nun “Milli Mücadele ve Atatürk” konulu konferansı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının anlamına dair önemli bir etkinlik gerçekleştirildi.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tunçel başta olmak üzere üniversitenin akademik ve idari personelinin yanı sıra öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Doç. Dr. Dilara Uslu; Mustafa Kemal Paşa ve beraberinde gelenlerin Samsun’a çıkışlarının Milli Mücadele için ilk adım olarak nitelendirildiğini ifade etti. IX. Ordu Müfettişliği görevine atanan Mustafa Kemal Paşa’nın 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Bandırma Vapuru ile hareket ederek 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının, yeni Türk Devleti’nin doğuşuna zemin hazırlayan bir süreç olduğunu belirtti. Mustafa Kemal Paşa ve onunla birlikte bu kutlu yolculuğa çıkan silah arkadaşlarının bu hareketinin değerini Newton’un balans beşiği üzerinden anlatan Uslu, “Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının attığı o ilk adım sadece bir adım olarak değerlendirilmemeli sonraki adımlar için potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştüren bir adım olarak bakılmalıdır” diyerek Milli Mücadele’nin devamı için çok mühim bir adım olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Dilara Uslu konuşmasının sonunda bağımsız bir devlet çatısı altında yaşamanın Türk milleti için kıymetini belirterek Atatürk’ün sözleri üzerinden bir değerlendirme yapıldığında gençlere; Cumhuriyetimizi korumayı ve onu muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmayı, ilim irfan sahibi olmayı, hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamayı, dilini, tarihini, coğrafyasını iyi öğrenmesi gerektiğini ve bunların bilincinde olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin mirasına sahip çıkıp gelecek nesillere daha gelişmiş bir ülke bırakması gerektiğini miras olarak bıraktığını ifade etti. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.