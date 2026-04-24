Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen "Mikrocerrahi Temel Eğitimi" sona erdi.

Geleceğin hekimlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen program, Üniversitenin Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Erdem Ak tarafından yürütüldü.

Hem teorik hem de uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirilen eğitim süresince katılımcılara kapsamlı müfredat sunuldu. Eğitim programı kapsamında; cerrahi aletlerin tanıtımı ve doğru kullanımı, yapay modeller üzerinde cerrahi sütür (dikiş) teknikleri ve mikroskop altında çalışma prensipleri detaylı bir şekilde ele alındı.

Öğrenciler, mikroskop kullanılarak damar ve sinir dikilmesine yönelik aldıkları teorik derslerin ardından, ince damar ve sinir modelleri üzerinde birebir pratik yapma imkânı buldu.

Programın sonunda, eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Halilibrahim Ertürk tarafından takdim edildi.