Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından "Dijital Kaynak Yönetim Programları 'Mendeley' Eğitimi" gerçekleştirildi. Enstitü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cenk Karakurt gerçekleştirdi. Açılış konuşmasının ardından etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Şube Müdürü Eyüp Ulugöl ve Bilimsel Yayınlar Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Serenay Çakırer Kurt tarafından katılımcılara, akademik araştırmalarda ve literatür taramalarında büyük kolaylık sağlayan Mendeley programının kullanımı ile dijital kaynak yönetimi hakkında kapsamlı bir eğitim verildi.

Verimli geçen eğitim programı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cenk Karakurt’un konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etmesi ve günün anısına çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.