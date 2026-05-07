Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Seminer Günleri'nin on dördüncüsü olan "Klasikten Moderne, Hikayeden Öyküye" konulu etkinlik gerçekleştirildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Araştırmacı-Yazar Ali Necip Erdoğan’ın konuşmacı olarak yer aldığı seminerde; klasik hikâye ve kıssaların kültürümüzdeki belirleyici özellikleri, Dede Korkut hikâyeleri ve geleneksel öyküden modern öyküye geçiş sürecindeki en büyük kırılma anları üzerine önemli bilgiler paylaşıldı. Erdoğan ayrıca, Batı'daki aydınlanma döneminin edebi anlatılara olan etkileri hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilerin büyük ilgiyle takip ettiği program, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tunçel'in, Yazar Ali Necip Erdoğan’a teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.