

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Bilecik Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü koordinesinde öğrencilere yönelik "İş Kulübü Eğitimleri" gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüsümüzde bulunan akademik birimlerin lisans düzeyinde 3. ve 4. sınıf ile ön lisans düzeyindeki 2. sınıf öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği eğitimler, alanında uzman İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları tarafından verildi. Bu verimli programla, öğrencilerin mezuniyet sonrası işgücü piyasasına donanımlı bir şekilde adım atmaları ve çalışma hayatına uyum süreçlerinin kolaylaştırılması hedeflendi.

Eğitim programı kapsamında öğrenciler; işgücü piyasasının mevcut durumu, çalışma hayatının dinamikleri, etkili iş arama becerileri, işverenler ile görüşme ve mülakat teknikleri, profesyonel özgeçmiş hazırlama süreçleri ve kariyer danışmanlığı hizmetleri gibi profesyonel yaşamın temel konularında detaylı olarak bilgilendirildi. Öğrencilerin kariyer planlamalarında oldukça önemli bir işlev gören bu eğitimler, iş bulma sürecinde fayda sağlayacak teorik bilgilerin yanı sıra zengin bir uygulamalı içeriğe de sahne oldu.

Sadece teorik aktarımla sınırlı kalmayan eğitimler kapsamında gerçekleştirilen mülakat simülasyonları, öğrencilerin gerçek bir iş görüşmesi deneyimi yaşamalarına olanak tanıdı. Bu pratik uygulamalar sayesinde öğrenciler iş hayatına girerken karşılaşılabilecek olası zorluklara karşı tecrübe edinirken, uzmanlardan aldıkları doğrudan danışmanlık desteğiyle eksiklerini görme ve özgüvenlerini artırma fırsatı buldu.