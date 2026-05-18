‎Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Şeyh Edebali Üniversitesinin paydaşları arasında yer aldığı “Birlikte Güvenli Gelecek Projesi” kapsamında, öğrencilere yönelik bağımlılıkla mücadele konulu seminer gerçekleştirildi.

‎İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa, Şeyh Edebali Üniversitesinin birinci sınıf öğrencileri katıldı.

‎Seminer kapsamında, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bilecik Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) yetkilileri tarafından bağımlılık türleri, bireysel korunma yöntemleri ve bağımlılıkla mücadelede farkındalığın önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

‎Programda ayrıca alkol ve madde bağımlılığının birey üzerindeki fiziksel, sosyal ve psikolojik etkileri ele alınırken, bağımlılıkla mücadelede alınabilecek önleyici tedbirler ve gençlerin bu konuda dikkat etmesi gereken hususlar katılımcılarla paylaşıldı.

‎Etkinlikte, bağımlılıkla mücadele sürecinde Bilecik Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından sunulan destek hizmetleri hakkında da öğrencilere bilgi verildi.