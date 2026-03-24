Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından titizlikle yürütülen kalite güvencesi çalışmaları somut sonuçlar üretmeye devam ederken, Sosyal Beşerî ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmeler neticesinde iki bölüm daha akreditasyon almaya hak kazandı. Böylece Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesindeki akredite program sayısı beşe ulaşarak üniversitenin kalite yolculuğunda önemli bir eşiğin aşılmasını sağladı.

Başarıyla tamamlanan akreditasyon süreçleri kapsamında; Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde eğitim veren Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü 4 yıl, Finans ve Bankacılık Bölümü ise 3 yıl süreyle akredite edildi. Elde edilen bu önemli başarı, üniversitenin eğitim kalitesine verdiği önemin, sürekli iyileştirme yaklaşımının ve güçlü akademik altyapısının somut bir göstergesi olarak öne çıktı. Akreditasyon süreçleri sayesinde eğitim programlarının ulusal standartlarla uyumu tescillenirken, öğrencilerin aldığı eğitimin niteliği de bağımsız kuruluşlar tarafından onaylandı.

Kalite odaklı yönetim anlayışıyla hareket eden Şeyh Edebali Üniversitesi, akreditasyon çalışmalarını yalnızca bir hedef değil aynı zamanda sürdürülebilir akademik gelişimin önemli bir aracı olarak görmeye devam ediyor. Üniversitede yürütülen kalite güvencesi faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de yeni başarılarla taçlandırılması ve daha fazla programın akreditasyon sürecini tamamlaması hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Elde ettiğimiz bu başarı, üniversitemizde planlı ve sürdürülebilir şekilde yürüttüğümüz kaliteyi artırma çalışmalarının somut bir sonucudur. Akreditasyon süreçlerini, eğitim-öğretim kalitemizi sürekli geliştiren stratejik bir araç olarak görüyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.