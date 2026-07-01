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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, sanatseverleri ve üniversite mensuplarını bir araya getiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Seramik ve Cam Bölümü, Resim Bölümü ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen Yıl Sonu Öğrenci Sergisi, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’nın, Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul’un ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban’ın katılımıyla kapılarını açtı.

Öğrencilerin eğitim dönemi boyunca büyük bir özveriyle hazırladıkları eserlerin sergilendiği etkinlik, hem akademik kadrodan hem de sanat meraklılarından yoğun ilgi gördü.

Sanatseverler, öğrencilerin el emeği göz nuru eserlerini 29.06.2026 ile 25.09.2026 tarihleri arasında ziyaret edebilecekler. Açılışta Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, sergileri gezerek öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Genç sanatçı adaylarının tasarımlarını yakından inceleyen Prof. Dr. Kaplancıklı, Prof. Dr. Yurdakul ve Prof. Dr. Kurban, öğrencilerin sanatsal üretimlerini desteklemeye devam edeceklerini belirterek, emeği geçen tüm öğrencileri ve öğretim elemanlarını tebrik etti.