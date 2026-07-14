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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda küresel yükseköğretim alanındaki iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orlando şehrinde düzenlenen ve dünyanın en büyük uluslararası yükseköğretim organizasyonlarından biri olan NAFSA Yıllık Konferansı ve Fuarı'nda gerçekleştirilen temasların somut bir çıktısı olarak, Hindistan'ın saygın yükseköğretim kurumlarından Vishwakarma University ve bağlı kuruluşu Vishwakarma Institute of Technology ile ikili iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan anlaşma ile öğrenci ve akademik personel hareketliliğinden ortak araştırma projelerine, uluslararası akademik etkinliklerden disiplinlerarası bilimsel iş birliklerine kadar geniş bir yelpazede sürdürülebilir ve derinlikli ortaklıkların kurulması hedefleniyor. Özellikle Erasmus+ KA171 Uluslararası Kredi Hareketliliği projeleri açısından stratejik bir sıçrama noktası niteliği taşıyan bu iş birliği, Avrupa dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla geliştirilecek hareketlilik faaliyetlerine yeni bir ivme kazandıracak.

Uluslararası İlişkiler Ofisi koordinasyonunda yürütülen temaslar neticesinde hayata geçirilen bu iş birliği, Şeyh Edebali Üniversitesinin uluslararası ağını yalnızca genişletmekle kalmayıp, aynı zamanda niteliksel olarak da derinleştirmektedir. Bu sayede öğrenciler ve akademik personel; Asya’nın dinamik, yenilikçi ve hızla gelişen yükseköğretim ortamında eğitim, araştırma ve kültürel etkileşim olanaklarına doğrudan erişim sağlayarak küresel ölçekte rekabet güçlerini artırma fırsatı elde edecek.

Şeyh Edebali Üniversitesinin, güçlü iş birlikleri ve sürdürülebilir uluslararasılaşma politikalarıyla; küresel ölçekte akademik iş birliklerini artırmaya ve nitelikli uluslararasılaşma faaliyetlerini geliştirmeye kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.