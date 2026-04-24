Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, dünya genelindeki yükseköğretim kurumlarının bilimsel performansını çok boyutlu kriterlerle değerlendiren SCImago Institutions Rankings (SIR) 2026 yılı sonuçlarına göre önemli bir başarıya imza attı.

Scopus verilerine dayalı olarak hazırlanan sıralamada Şeyh Edebali Üniversitesi kayda değer bir ilerleme gösterdi. Bu yükseliş, üniversitenin nitelikli bilimsel üretkenliğinde istikrarlı gelişimini sürdürdüğünü ortaya koyarken, uluslararası akademik görünürlüğünün de giderek güçlendiğini teyit etti.

Alan bazlı değerlendirmelerde dikkat çekici sonuçlar elde eden Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye’de sıralamaya giren üniversiteler arasında Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık alanında 12., İnşaat ve Yapı Mühendisliği alanında 21., Enerji alanında 22. ve İşletme, Yönetim ve Muhasebe alanında 29. sırada yer alarak farklı disiplinlerdeki akademik yetkinliğini ortaya koydu. SCImago’nun akademik üretimi atıf etkisi, dergi kalite dilimleri ve SCImago Journal Rank (SJR) gibi prestij göstergeleri üzerinden analiz eden metodolojisi dikkate alındığında, elde edilen bu başarı üniversitenin bilimsel kalite ve etki bakımından güçlü bir konuma ulaştığını gösterdi.

Şeyh Edebali Üniversitesinde son yıllarda Web of Science ve Scopus kapsamındaki yayın sayısında gözlemlenen artış, akademik üretime katkı sağlayan bölüm ve araştırmacı çeşitliliğinin genişlemesi ve disiplinler arası yaklaşımların yaygınlaşması bu başarıda önemli rol oynadı. Özellikle Q1 ve Q2 dilimlerinde yoğunlaşan nitelikli çalışmalar, üniversitenin küresel akademik rekabette daha görünür ve etkili bir konuma ulaşmasına katkı sağladı.