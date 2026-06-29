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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen "Lise-Akademi Buluşmaları", lise öğrencilerine kampüs hayatını deneyimleme ve kariyer planlamalarını doğru hedeflerle yönlendirme fırsatı sundu.

Öğrencilerin üniversite eğitimini akademik, sosyal ve kültürel açıdan yerinde gözlemleyebilmeleri amacıyla düzenlenen etkinliklerde, il sınırları içerisindeki 8 farklı liseden yaklaşık 300 öğrenci Şeyh Edebali Üniversitesinde misafir edildi. Kapsamlı bir rehberlik çalışması olarak öne çıkan 11 farklı buluşmada, 10 akademik birim ziyaret edilerek 30’dan fazla bölümün detaylı tanıtımı gerçekleştirildi.

Üniversite adayları; Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi başta olmak üzere laboratuvar, atölye ve araştırma merkezleri gibi uygulamalı alanları gezerek Üniversitenin sunduğu bilimsel ve fiziki donanımlar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin hem merkez hem de ilçe kampüslerindeki imkânları yakından inceleme fırsatı bulduğu buluşmalar, katılımcılardan yüksek not aldı. Etkinliklere yönelik düzenlenen anket çalışmalarında %90’ın üzerinde memnuniyet oranı elde edilerek projenin lise öğrencileri üzerindeki olumlu etkisi gözler önüne serildi.