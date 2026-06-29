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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, sürdürülebilir kalkınma alanındaki kararlı çalışmalarıyla uluslararası arenada önemli bir başarıya daha imza attı. Dünyanın en prestijli yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan THE Impact Rankings 2026 sonuçlarına göre Üniversite, geçen yıl yer aldığı 1501+ bandından 1001–1500 bandına yükselerek küresel ölçekte dikkat çeken bir başarı elde etti.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda üniversitelerin eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve kurumsal uygulamalarını değerlendiren sıralamada Şeyh Edebali Üniversitesi, bu yıl 17 kategorinin tamamında sıralamaya girerek sürdürülebilirlik alanındaki güçlü performansını bir kez daha ortaya koydu.

THE Etki Sıralaması 2026 sonuçlarında Şeyh Edebali Üniversitesi, özellikle çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal etki alanlarında gösterdiği performansla öne çıktı. Karasal Yaşam, Erişilebilir ve Temiz Enerji ile İklim Eylemi kategorilerinde 301-400 bandına yükselen Üniversite, dünya çapında en başarılı üniversiteler arasında yer alma başarısı gösterdi. Bunun yanında Açlığa Son, Temiz Su ve Sanitasyon, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, Sorumlu Üretim ve Tüketim ile İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme kategorilerinde 401-600 bandında yer alarak önemli bir başarı elde etti.