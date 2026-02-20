Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Şeyh Edebali Külliyesi kamu hizmeti yükümlüleri tarafından temizlendi.

2026-2027 yılının UNESCO tarafından “Şeyh Edebali Anma Yılı” ilan edilmesi kapsamında, Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen Temiz Çevre Projesi çerçevesinde anlamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün denetim ve takibi altında bulunan 20 kamu hizmeti yükümlüsü tarafından Bilecik Şeyh Edebali Külliyesi’nde temizlik çalışması yapıldı.