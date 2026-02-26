Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

UNESCO tarafından 2026 yılının “Şeyh Edebali Anma ve Kutlama Yılı” ilan edilmesi kapsamında, Bilecik’te “Şeyh Edebali Kimdir” adlı konferans programı gerçekleştirildi.

Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca ve İl Protokolünün katılımlarıyla düzenlenen programda, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim ŞAHİN, Şeyh Edebali’nin düşünce dünyasını, devlet anlayışını ve Anadolu irfan geleneğindeki müstesna yerini kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Yoğun ilgi gören konferans, soru cevap bölümünde yapılan değerlendirmelerin ardından tamamlandı.