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Kaynak: İHA

Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi’nde 29 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde başlayan zirai alan yangını, rüzgarın şiddetlenmesiyle kısa sürede ormana yayıldı. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme mücadelesi devam ederken, bölgedeki can dostlar için de zamana karşı bir kurtarma operasyonu yürütülüyor.

Söndürme çalışmalarına destek veren bölge sakinleri, yangından etkilenen hayvanları tahliye etmek için yoğun çaba harcıyor. O anlarda cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bir vatandaşın tehlikeye aldırış etmeden alevlerin tehdit ettiği alandaki keçiyi omzuna yükleyip koşarak güvenli bölgeye çıkardığı anlar yer aldı.

Görüntülere yansıyan bu fedakarlık, yaşanan felaketin sadece bitki örtüsünü değil, bölgede yaşayan tüm canlıların yaşamını doğrudan tehdit ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.