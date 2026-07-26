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Kaynak: AA

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Fethiye-Antalya kara yolu Urluca mevkisinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.T. yönetimindeki otomobil ile S.O. (42) idaresindeki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kaza yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı incelemelerde, motosiklet sürücüsü S.O.’nun kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan otomobil sürücüsü Ö.T. ile aynı araçta bulunan yolcu M.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.