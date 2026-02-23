Muğla’nın Seydikemer ilçesi’nde Arsa ile Bağlıağaç mahallelerini birbirine bağlayan yol, meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Toprak kayması nedeniyle kapanan yolda, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Seydikemer Belediyesi ekipleri temizlik ve güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.

ALTERNATİF YOLLAR AÇILDI

Bağlıağaç Mahalle Muhtarı İsa Saçlı, heyelan nedeniyle üzüntü yaşadıklarını ancak can kaybı olmamasının teselli olduğunu söyledi.

Bölgenin, Arsa Mahallesi üzerinden Antalya’ya bağlı bazı yerleşim yerlerine bağlantı sağladığını belirten Saçlı, üst kesimlerdeki iki alternatif yolun temizlenerek ulaşıma açıldığını ifade etti. Bölgede küçük çaplı yeni toprak kaymalarının da yaşandığı öğrenildi.

ÇALIŞMALAR AYLAR SÜREBİLİR

Ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Saçlı, sürecin birkaç ay devam edebileceğini kaydetti. Heyelan bölgesi ve yürütülen çalışmalar dronla havadan görüntülendi.