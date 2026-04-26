Türkiye’de pasaport sahibi pek çok kişinin yakından takip ettiği vizesiz seyahat imkanları güncellendi. Valizleri hazırlama vakti geldi; zira vize engeli olmadan ziyaret edebileceğiniz ülkelerin sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Hem tarihi dokusuyla büyüleyen hem de coğrafi güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen yaklaşık 100 farklı ülkeye, Türk pasaportunuzla vize prosedürleriyle uğraşmadan giriş yapabilirsiniz. İşte keşfedilmeyi bekleyen o destinasyonların güncel durumu...
Seyahat planı yapanlara müjde: Vizesiz rotalar genişliyor
Türk pasaportu ile vize prosedürleriyle uğraşmadan adım atabileceğiniz ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Uzak diyarların egzotik atmosferinden, yanı başımızdaki komşu ülkelerin tarihi sokaklarına kadar yaklaşık 100 farklı ülkeye, sadece uçak biletinizi alarak seyahat edebilirsiniz.
İŞTE TÜRK PASAPORTUYLA GİDİLEN ÜLKELERİN GÜNCEL LİSTESİ:
Avrupa & Balkanlar
Arnavutluk Azerbaycan Belarus Bosna Hersek Karadağ
ASYA Brunei Filipinler Hong Kong İran 16. Japonya Kazakistan Kırgızistan
Lübnan Macao Malezya Moğolistan Özbekistan Singapur Tayland Ürdün
GÜNEY & ORTA AMERİKA Arjantin Belize Bolivya Brezilya Ekvador El Salvador Guatemala
Honduras Kolombiya Kosta Rika Nikaragua Panama
Paraguay Peru Şili Uruguay Venezuela
AFRİKA & ORTADOĞU Fas Katar Libya Tunus Umman
KARAYİPLER & OKYANUSYA Antigua ve Barbuda Bahamalar Barbados Dominika Dominik Cumhuriyeti Fiji
Haiti Jamaika Mikronezya St. Kitts ve Nevis St. Lucia St. Vincent ve Grenadinler Trinidad ve Tobago Vanuatu
KAPIDA VİZE (SINIRDA VİZE - VOA) Bangladeş Burkina Faso Burundi Cibuti Ermenistan
Etiyopya Guinea-Bissau Kamboçya Komorlar Kuveyt Laos Madagaskar Maldivler
Marshall Adaları Mısır (ücretli, 30 gün) Moritanya Mozambik Namibya Nepal Palau (50 $, 30 gün) Ruanda Samoa Senegal Sierra Leone Somali Sri Lanka Sudan
Suudi Arabistan Tanzanya Tayvan Doğu Timor Tonga Tuvalu Zambiya Zimbabve Güney Afrika (ücretsiz kaşe, 30 gün)
E-VİZE / ONLİNE VİZE (KONSOLOSLUĞA GİTMEDEN) Avustralya (eTA) Bahreyn Benin Bhutan Endonezya Fildişi Sahili Gabon Gine Irak Kenya Kongo Demokratik Cumhuriyeti Küba Lesotho Malavi Meksika Myanmar Nijerya
Pakistan Papua Yeni Gine Rusya Güney Kore (K-ETA zorunlu) Güney Sudan Tacikistan Togo Uganda Birleşik Arap Emirlikleri Vietnam