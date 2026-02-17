Kentteki altın firmasının organizasyonunda Trabzon hasırının üretim aşamaları canlı olarak sergilendi. Katılan kadınlar, ince altın tellerini tek tek ilmekleyerek hasıra dönüştürme tekniklerini anlattı. Etkinliğin özel konuğu Şevval Sam da ellerini tezgaha götürerek kadınlarla birlikte çalıştı. Geleneksel takılara duyduğu ilgiyi dile getiren Sam, şu ifadeleri kullandı:

“Geleneksel olanı her zaman çok sevdim. Türkiye’nin çok zengin, hatta henüz yeterince keşfedilmemiş, dünya çapında tanınabilecek pek çok kültürel değeri var. Kadınlarımızın emeği inanılmaz büyük, onlar gerçek gizli kahramanlar. Bir-iki tane yapmaya çalıştım, o kadar zor ki… Bu harika kadınlar bunu sanki çok basitmiş gibi yapıyor. Gerçekten göz nuru, sabır ve sevgi işi. Yetenek de istiyor tabii. Trabzon hasırını eskiden beri takmayı çok severim. İlk kez burada nasıl yapıldığını yakından gördüm, kendimi çok şanslı hissettim. Hem estetik, hem emek, hem de kültürel derinliği çok etkileyici. Trabzon hasırı denilince mutlaka gelip görmek istedim. ltında muazzam bir emek, tarih ve hikâye yatıyor. Her ilmekte ayrı bir duygu saklı. Dünyanın da bunu tanımasını çok isterim.

Bence Trabzon hasırı, Trabzon dışında hiçbir yerde olmayan eşsiz bir zanaat. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne girmesini gerçekten çok arzuluyorum.”

“Türkiye’nin tek orijinal takısı”

Firma sahibi ve tasarımcı Fatih Yılmaz ise şunları söyledi:

“Şevval Hanım’ı hayranlıkla dinliyor ve izliyoruz. Karadeniz müziğinin kadın sesi olarak tanıyoruz. Yıllar önce internette gezerken Şevval Hanım’ın bileğinde gümüş hasır görmüştüm. O günden beri davet etmek istiyordum, nasip bugüneymiş. Trabzon hasırının onda özel bir yeri var. Tarihine ilmek attı ve iz bıraktı, bu çok değerli. Trabzon hasırı mücevher sektörünün ağır abisidir. Düğünlerde vazgeçilmez, aranan takıdır. Eskiden Trabzon’da hasır çift alınırdı, sağ-sol kol için. Güzel bir gelenekti. Üretim tekniği tamamen bize özgü olan tek mücevherdir. Türkiye’nin tek orijinal takısıdır. El emeği çok yoğundur, çevreye de dost bir üretim yöntemidir.”

“Hasır örmekten keyif alıyorum”Programa katılan Zeynep Bayır, “Annem bana hasır örmeyi öğretti. Kenarlarını örebiliyorum. Öğrenirken biraz zorlandım ama artık yapabiliyorum. Çok seviyorum, yaparken de büyük keyif alıyorum. Annemle birlikte örüyoruz” dedi.

Sunay Bayır ise “Küçükken kendi kendime hasır örmeyi öğrendim. İlgim vardı, sonra meslek oldu. Kızım da merak etti, benden öğrendi. Kendi kazancımızı kendimiz sağlıyoruz. Kimseye muhtaç değiliz, ayaklarımız yere sağlam basıyor. El işi yaparak rahatlıyoruz. Trabzon hasırını örebilmek çok gurur verici” ifadelerini kullandı.