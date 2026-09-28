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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Yozgat’ta yaşayan Şevval Hatun Batur’un günlük yaşamını kolaylaştıracak önemli bir destek sağlandı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın talimatları ve İyilik Yolcuları Derneği’nin katkılarıyla temin edilen elektrikli engelli sandalyesi Batur’a teslim edildi. Vali Özkan, engelli vatandaşların hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer alabilmeleri için desteklerin sürdürüleceğini belirtti.

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞA ANLAMLI DESTEK

Yozgat Valiliği, sosyal dayanışma ve vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında anlamlı bir desteğe daha imza attı.

İlimizde ikamet eden Şevval Hatun Batur için ihtiyaç duyduğu elektrikli engelli sandalyesi, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın talimatları doğrultusunda ve İyilik Yolcuları Derneği’nin destekleriyle temin edildi.

Elektrikli sandalyesine kavuşan Batur’un günlük yaşamında daha rahat hareket edebilmesi ve sosyal hayata katılımının kolaylaştırılması hedeflenirken, gerçekleştirilen destek aynı zamanda dayanışma ve yardımlaşmanın güzel bir örneği oldu.

VALİ ÖZKAN, BATUR İLE BİR ARAYA GELDİ

Elektrikli engelli sandalyesinin Batur’a ulaştırılmasının ardından Vali Mehmet Ali Özkan, Şevval Hatun Batur ile sohbet etti.

Batur’un talep ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Vali Özkan, temin edilen elektrikli sandalyenin günlük yaşamını kolaylaştırması temennisinde bulundu.

Vatandaşla yakından ilgilenen Vali Özkan, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin önemine dikkat çekti.

“GÜNLÜK YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMASI TEMENNİSİNDE BULUNDU”

Vali Özkan, Batur’un yeni elektrikli sandalyesini kullanarak günlük yaşamında daha rahat hareket edebilmesini temenni etti.

Elektrikli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Şevval Hatun Batur ise kendisine sağlanan destek dolayısıyla Vali Mehmet Ali Özkan’a teşekkür etti.

Gerçekleştirilen destek, engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra onların yaşamın farklı alanlarına daha aktif katılabilmelerine imkân sağlayan sosyal desteklerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

ENGELLİ VATANDAŞLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAYA YÖNELİK DESTEK

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Vali Mehmet Ali Özkan, engelli vatandaşların karşılaştıkları ihtiyaçların giderilmesi ve hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer almalarının sağlanması amacıyla gereken desteğin verilmeye devam edileceğini ifade etti.

Bu kapsamda, vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve uygun destek mekanizmalarının devreye alınmasının sosyal devlet anlayışının önemli unsurlarından biri olduğu vurgulandı.

İYİLİK YOLCULARI DERNEĞİ’NE TEŞEKKÜR

Şevval Hatun Batur’un ihtiyaç duyduğu elektrikli engelli sandalyesinin temin edilmesinde katkı sağlayan İyilik Yolcuları Derneği de destekleri dolayısıyla teşekkürle anıldı.

Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmaları, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal desteklerin daha etkin şekilde ulaştırılmasına katkı sağlarken, bu tür dayanışma örnekleri toplumdaki yardımlaşma kültürünün güçlenmesine de katkı sunuyor.

SOSYAL DAYANIŞMANIN GÜZEL BİR ÖRNEĞİ

Şevval Hatun Batur’un elektrikli engelli sandalyesine kavuşması, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar arasındaki dayanışmanın somut örneklerinden biri oldu.

Engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri hareket kısıtlılıklarının azaltılması, bağımsız hareket edebilmelerinin desteklenmesi ve sosyal hayata daha aktif katılabilmeleri açısından ihtiyaç duyulan araç ve ekipmanlara erişim büyük önem taşıyor.

Yozgat’ta gerçekleştirilen bu destekle birlikte Şevval Hatun Batur’un günlük yaşamının kolaylaştırılması amaçlanırken, Valilik tarafından da engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların sürdürüleceği mesajı verildi.

Yozgat Valiliği, Şevval Hatun Batur’a elektrikli engelli sandalyesinin hayırlı olmasını temenni ederken, desteğin gerçekleşmesine katkı sağlayan İyilik Yolcuları Derneği’ne teşekkür etti.