Günlük burç yorumlarını değerlendiren Güner, Venüs’ün Koç burcundaki hareketinin aşk hayatı, sosyal ilişkiler ve finansal konular üzerinde etkili olacağını belirtti. Bu sürecin 30 Mart’a kadar devam edeceğini ifade eden astrolog, insanların duygularını saklamak yerine doğrudan dile getirme eğiliminde olabileceğini vurguladı.
Seviyorsan git konuş bence gerçek oldu: 30 Mart'a kadar vaktiniz var
Dinçer Güner, Venüs’ün Koç burcuna geçişi ile birlikte aşk, ilişkiler ve para konularında daha hareketli ve hızlı gelişmelerin yaşanabileceğini söyledi. Güner’e göre bu geçiş, özellikle 30 Mart’a kadar insanların duygularını açık ifade ettiği, kararlarını daha hızlı aldığı bir dönem olacak.Derleyen: Hande Karacan
İLİŞKİLERDE HIZ VE SPONTANE GELİŞMELER
Astrolojide Venüs; aşkı, parayı, estetik zevkleri ve kişisel değerleri temsil ederken, Koç burcu cesaret, atılganlık ve hızlı hareket etme enerjisiyle bilinir. Güner, Venüs’ün Koç burcunda bulunmasının klasik astrolojide çok rahat bir konum olarak görülmediğini belirterek bu nedenle olayların daha ani ve dürtüsel gelişebileceğini söyledi.
Bu dönemde özellikle flört ve ilişkilerde daha net ve doğrudan davranışlar dikkat çekebilir. İnsanların gizemli davranmak ya da mesajlara geç cevap vererek strateji yapmak yerine duygularını açıkça dile getirme eğiliminde olabileceğini ifade eden Güner, “ya şimdi ya hiç” yaklaşımının öne çıkabileceğini belirtti.
7–8 MART GÖKYÜZÜ ETKİLERİ
Güner, bu süreçte bazı gezegen etkileşimlerinin de önemli olabileceğini söyledi. 7 Mart’ta Neptün ile Venüs arasındaki kavuşumun ilişkilerde romantik ve hayalci bir atmosfer yaratabileceğini belirtti.
Ancak 8 Mart’ta Satürn etkisinin devreye girmesiyle birlikte romantik duyguların ardından ilişkilerin daha gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesi gündeme gelebilir. Bu nedenle bazı ilişkiler hızlı ve romantik bir başlangıç yaptıktan sonra daha ciddi bir sorgulama sürecine girebilir.
HARCAMALARDA ANİ KARARLAR GÖRÜLEBİLİR
Venüs’ün yalnızca aşk ve ilişkileri değil aynı zamanda finansal konuları da temsil ettiğini hatırlatan Güner, bu dönemde harcamalarda spontane davranışların artabileceğini söyledi. Özellikle kıyafet, kozmetik, spor ekipmanları ya da araç gibi kişiyi iyi hissettiren alışverişlere yönelim artabilir.
Uzmanlara göre bu süreçte finansal kararlar alınırken cesaret ön plana çıkabilir ancak zaman zaman fevri davranışlar da görülebilir.
Bu nedenle yatırım veya harcama planlarında aceleci kararlar yerine daha temkinli bir yaklaşım öneriliyor.