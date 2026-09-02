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Kaynak: İHA

Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 haftadır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören M. A. taburcu olduktan sonra eşi ile birlikte evine gitmek üzere 07 CFB 36 plakalı Seat marka otomobille yola çıktı. M. A. hastaneden ayrıldıktan birkaç dakika sonra kullandığı aracın motor bölümünden dumanların yükseldiğini fark etti.

Otomobili yol kenarına çeken ve eşi ile birlikte araçtan inen M. A. alevlerin yükseldiği araca kendi imkanları müdahale etmek istedi. Ancak M.A.’nın müdahalesi motor kısmından yükselen alevleri söndürmeye yetmedi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.Aracın LGP’li olması nedeniyle itfaiye ekipleri alarak araçta soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.