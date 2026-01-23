Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde influenza tanısı almış ve bu nedenle hastanede ziyaretçi kısıtlaması uygulanmıştı. Sevenlerini endişelendiren süreçte beklenen sevindirici haber sonunda geldi.

Sevim Emre Gencebay, Ufuk Özkan’ın fotoğrafını paylaşarak donör müjdesini duyurdu. Emre, açıklamasında devletin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun desteğiyle karaciğer naklinin gerçekleştirileceğini belirterek, bu sürecin kendisi için büyük bir mutluluk ve manevi anlam taşıdığını ifade etti.

KARDEŞİNDEN RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan’dan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.