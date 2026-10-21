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İspanya LaLiga'da Real Madrid'in Sevilla'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından tartışmalar büyüyor.

Sevilla, 18 Ekim Pazar günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın televizyon yayınında tartışmalı hakem kararlarına ilişkin görüntülerin eşit ve yeterli biçimde sunulmadığı gerekçesiyle LaLiga'ya resmi şikayette bulundu.

İspanyol kulübünün itiraz ettiği pozisyonlar arasında milli futbolcu Arda Güler'in Gerard "Peque" Fernandez'e yaptığı müdahale de yer aldı.

Sevilla, karşılaşmanın yayın yönetiminden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken dört tartışmalı pozisyonun orijinal görüntülerinin paylaşılmasını ve yayın sürecinin araştırılmasını talep etti.

ARDA GÜLER'İN POZİSYONU TARTIŞMA YARATTI

Real Madrid ile Sevilla arasında oynanan karşılaşmanın henüz 0-0 devam ettiği bölümde Arda Güler ile Gerard Fernandez arasında yaşanan pozisyon tartışmalara neden oldu.

Sevilla cephesi, Arda Güler'in rakibine dirseğiyle müdahalede bulunduğunu ve bu hareketin kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini savundu.

Karşılaşmada kırmızı kart görmeyen milli futbolcu, 30. dakikada Real Madrid'i öne geçiren golü kaydetti.

Sevilla Teknik Direktörü Luis Garcia Plaza, maçın ardından söz konusu pozisyona tepki göstererek takımlarının 11'e 10 oynama fırsatından mahrum bırakıldığını ifade etti.

SEVILLA'DAN ARDA GÜLER'İN POZİSYONUNUN YAYININA İTİRAZ

Sevilla Başkanı Jose Maria del Nido Carrasco'nun imzasını taşıyan resmi şikayette, karşılaşmadaki dört pozisyonun televizyon yayınında nasıl gösterildiği sorgulandı.

İspanyol kulübü, Arda Güler'in Peque'ye yaptığı iddia edilen dirsek müdahalesinin yalnızca uzak kamera açılarından gösterildiğini belirtti.

Pozisyonun yakınlaştırılmış veya büyütülmüş görüntülerine yer verilmemesini eleştiren Sevilla, bu durumun olayın sağlıklı biçimde değerlendirilmesini zorlaştırdığını savundu.

DÖRT TARTIŞMALI POZİSYON İÇİN ŞİKAYET

Sevilla'nın LaLiga'ya sunduğu başvuruda dört farklı pozisyonun yayınlanma biçimine itiraz edildi.

İspanyol kulübü, Cucurella'nın Peque'ye yaptığı ve penaltı gerektirebileceğini düşündüğü müdahalenin yeterli tekrar görüntüsüyle gösterilmediğini ileri sürdü.

Real Madrid'in ikinci golü öncesinde Konate'nin Robbie Ure'ye faul yaptığı iddiasının da televizyon yayınında yeterince incelenmediği belirtildi.

Sevilla, bu pozisyonların aksine Kylian Mbappe'ye yapılan faul sonrasında Real Madrid lehine verilen penaltının farklı açılardan çok sayıda tekrar görüntüsüyle ekrana getirildiğine dikkat çekti.

Kulüp, tartışmalı kararların yayınlanmasında takımlar arasında eşitlik ilkesinin gözetilmediğini savundu.

'ÜÇ POZİSYON ÖZET GÖRÜNTÜLERDEN BİLEREK ÇIKARILDI'

Sevilla'nın şikayetindeki bir diğer önemli iddia ise maçın resmi özet görüntüleriyle ilgili oldu.

İspanyol kulübü, tartışmalı üç pozisyonun resmi maç özetinden kasıtlı olarak çıkarıldığını öne sürdü.

Söz konusu pozisyonlara ait görüntülerin daha sonra Movistar Plus+ ve DAZN tarafından yayımlandığını belirten Sevilla, yayın tercihleri konusunda açıklama yapılmasını istedi.

Kulüp ayrıca LaLiga'nın yayın ve editoryal sorumlusu Sergio Carranza Lezcano'nun El Partidazo de COPE programında yaptığı açıklamalardan da rahatsızlık duyduğunu bildirdi.

Sevilla, yayın kararlarında futbolcuların itirazlarının, hakemin ilk kararının ve yayıncı kuruluşun öznel değerlendirmelerinin ölçüt olarak kullanılmasına karşı çıktı.

Canlı yayın koşulları ve VAR sistemine ilişkin gerekçelerin de açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

LA LIGA'DAN GÖRÜNTÜLERİ VE BELGELERİ İSTEDİLER

Sevilla, resmi başvurusunda LaLiga'dan karşılaşmanın yayın organizasyonuna ilişkin ayrıntılı belgeler talep etti.

İspanyol kulübü; yayın prodüksiyon planının, kamera konumlarının, kameraların görüntüleyemediği alanların ve yayın kararlarından sorumlu kişilerin açıklanmasını istedi.

Ayrıca dört tartışmalı pozisyona ait kesilmemiş orijinal görüntülerin derhal paylaşılması talebinde bulundu.

Olası hukuki süreçler için teknik kayıtların ve bağımsız kamera görüntülerinin korunmasını isteyen Sevilla, LaLiga'nın yayıncılık protokollerinin kamuoyuna açıklanması çağrısı yaptı.

Kulüp, bütün takımlara eşit muamele edilmesini sağlamak amacıyla soruşturma başlatılmasını ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını da talep etti.

HAKEM KURULUYLA DA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Sevilla, salı günü İspanya Hakemler Teknik Kurulu ile gerçekleştirilen toplantıda da tartışmalı pozisyonların değerlendirildiğini açıkladı.

Görüşmenin karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleştiği belirtilirken tarafların hakem kararlarına ilişkin değerlendirmelerinde önemli görüş ayrılıklarının devam ettiği ifade edildi.

Sevilla'nın LaLiga'ya yaptığı resmi şikâyetin ardından yayın organizasyonu ve tartışmalı pozisyonlara ilişkin nasıl bir adım atılacağı merak konusu oldu.