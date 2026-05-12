ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Android kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir karar aldı. Şirket, özellikle düşük donanımlı ve bütçe dostu akıllı telefonlar için geliştirilen Outlook Lite uygulamasının 25 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeyi durduracağını duyurdu.

10 MİLYON KEZ İNDİRİLDİ

İlk olarak Temmuz 2022’de kullanıma sunulan Outlook Lite, klasik Outlook uygulamasına göre daha sade yapısı, düşük pil tüketimi ve akıcı performansıyla dikkat çekiyordu. 10 milyondan fazla indirilmeye ulaşan uygulama, geçtiğimiz yıl ekim ayında Google Play Store’dan kaldırılmıştı. Microsoft ise uygulamanın neden tamamen sonlandırıldığına ilişkin resmi bir gerekçe paylaşmadı.