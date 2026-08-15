Bafra ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Güven Sokak’ta meydana geldi. Sevilay Dönge, 4 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairenin balkonundan düştü.

Sevilay’ın ölümünde ilk gözaltı: Samsun’daki evinin balkonundan düşmüştü - Resim : 1

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dönge’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sevilay’ın ölümünde ilk gözaltı: Samsun’daki evinin balkonundan düşmüştü - Resim : 2

Sevilay Dönge’nin olay sırasında üzerinde kıyafet bulunmadığı öğrenildi. Sevilay Dönge’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

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Sevilay’ın ölümünde ilk gözaltı: Samsun’daki evinin balkonundan düşmüştü - Resim : 4

Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında F.K. isimli erkek gözaltına alındı.