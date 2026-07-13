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İddialara göre Sevil Sabancı, kızı Melisa Tapan'ın babası Eran Tapan ile yollarını ayırmasının ardından, Ferhat Ferhangil ile yaklaşık yedi yıl süren birlikteliğini 2022 yılında sonlandırmıştı. O tarihten bu yana özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sabancı'nın, dört yıl sonra yeniden aşka şans verdiği magazin gündeminde çalkalanıyor.

GÖNLÜNÜ KAPTIRDIĞI İSİM BAKIN KİM ÇIKTI

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre, Sabancı'nın gönlünü kaptırdığı isim ise İsmail Yalçın çıktı. 2008 yılında hayatını kaybeden iş insanı Faruk Yalçın'ın oğlu olan İsmail Yalçın'ın, aynı zamanda Aziz Yıldırım'ın yeğeni olduğu biliniyor.

İsmail Yalçın, babasının vefatının ardından kardeşleriyle birlikte üvey kardeşi Süreyya Yalçın ile miras konusunda hukuki süreç yaşamış, tarafların 2023 yılında uzlaşmaya vardığı kamuoyuna yansımıştı.

İLİŞKİNİN NE ZAMAN BAŞLADIĞI BİLİNMİYOR

Özel yaşamlarını medyadan uzak tutmayı tercih eden Sevil Sabancı ve İsmail Yalçın'ın birlikte görüntülenmesinin kolay olmayacağı belirtilirken, ilişkinin ne zaman başladığına dair ise henüz bir bilgi bulunmuyor. İddialara göre çiftin oldukça mutlu olduğu konuşuluyor. Habere ilişkin taraflardan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.