Hayvancılığı sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimi olarak gören yerel yetiştirici, keçileriyle kurduğu bağla görenleri şaşırtıyor. Kendisindeki bu tutkuyu "keçi hastalığı" olarak tanımlayan yetiştirici, ahırındaki düzeni ve hayvan sevgisini teknolojiyle modern bir boyuta taşıdı.



7/24 TAKİP EDİYOR

Ahırına yerleştirdiği kamera sistemi sayesinde evinden veya dışarıdayken hayvanlarını sürekli kontrol edebildiğini belirten Hüseyin Sarı, "Özellikle doğum sürecindeki keçiler için kamera sistem hayati önem taşıyor. Kameradan, yatıp kalkmasından, gerilmesinden doğumun yaklaştığını anlıyorum. Teknoloji sayesinde doğumda kayıpların önüne geçti" dedi.



"FİLM İZLEMEM, KEÇİLERİMİ İZLERİM"

Evde en büyük eğlencesinin kameradan hayvanlarını izlemek olduğunu anlatan Sarı, "Televizyondaki diziler veya filmler yerine vaktinin çoğunu kamera başında keçilerini izleyerek geçiriyorum. Bu bende bir tutku. Kameradan izlemek benim için en büyük eğlence" ifadesini kullandı.



AHIRIN MASKOTU OLDU

Sürü içerisinde yetim bir oğlağa özel ilgi gösterdiğini anlatan Hüseyin Sarı, "Oğlağı günde üç öğün biberonla besliyoruz. Kendi çocuklarımdan ayırmıyorum. Sabah, öğle ve akşam saat 10’da sütünü veriyoruz. Acıktı mı zaten sesini duyuruyoruz. Bu kadar çok ilgi gösterince, çocuklar bana ’onu bizden daha çok seviyorsun’ diyerek şaka yollu sitem ediyorlar" diye konuştu.