İstanbul’un Kağıthane ilçesinde 21 Nisan’da meydana gelen olayda, Elifnur A. isimli genç kadın aracına bindiği sırada yüzü maskeli ve bıçaklı bir şahsın saldırısına uğradı. Olay yerine "tesadüfen" gelmiş gibi yapan eski sevgili Alperen M.’nin, saldırganın peşinden koştuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Ancak polisin titiz çalışması, olayın arkasındaki ürkütücü planı deşifre etti.

"BIÇAK OLURSA DAHA İNANDIRICI OLUR DEDİ"

Gözaltına alınan şüpheli Alperen M., emniyetteki ifadesinde niyetinin sadece konuşmak olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Amacım zarar vermek değil, sadece benimle konuşmasını sağlamaktı. Arkadaşım Y.A.'ya 'Sen onu korkut, ben gelip kurtarıyormuş gibi yaparım, bu vesileyle benimle konuşmaya başlar' dedim. Arkadaşım 'Bıçak olursa daha inandırıcı olur' dedi. Ben de 'Sakın ona doğrultma' diyerek kabul ettim. Yaptığımız eylem sadece bir şakadan ibarettir."

"HER ŞEYİNİ VER YOKSA SENİ ÖLDÜRÜRÜM DEDİ"

Olayın bir "şaka" olmadığını belirten mağdur Elifnur A. ise yaşadığı dehşeti "Aracıma biner binmez maskeli bir şahıs bıçak doğrultup 'Her şeyini ver yoksa seni öldürürüm' dedi. Ben bağırıp araçtan inince eski sevgilim Alperen yanıma geldi. Ona 'Bunu sen mi yaptırdın?' diye sordum, inkar etti. Alperen psikolojisi bozuk biridir." diyerek anlattı.

Genç kadın, olaydan sonra Alperen M.’nin yanına gelerek zorla bileklerini sıktığını ve kendisini araçtan indirmeyen vatandaşlar sayesinde kurtulduğunu belirtti.

"GASP" SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemeler, "kahraman" rolündeki Alperen M.’nin aslında saldırgan Y.A. ile buluşup plan yaptığını ortaya koydu.

Güvenlik kameraları ve teknik takip sonucu "tesadüf" olmadığı kanıtlandı. Alperen M. ve maskeli saldırgan Y.A. kısa sürede yakalandı.

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, 'Gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Y.A.'nın bıçakla araca girdiği, genç kadının direnmesi üzerine kaçtığı ve Alperen M.'nin sahte bir kovalamaca sergilediği anlar net bir şekilde görüldü.