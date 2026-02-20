Avusturya’nın en yüksek dağı olan Grossglockner’da Ocak 2025’te yaşanan ölümle ilgili davada karar çıktı. Tırmanış sırasında 33 yaşındaki Kerstin G.’nin hipotermiden yaşamını yitirmesi üzerine yargılanan dağcı Thomas P., “ağır ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçundan mahkûm edildi.

BBC'de yer alan habere göre Mahkeme, sanığa beş ay ertelenmiş hapis cezası ile 9 bin 600 euro para cezası verdi. Gerekçeli kararda, sanığın sabıkasız oluşu ve yakınını kaybetmiş olması hafifletici nedenler arasında sayıldı.

GERİ DÖNÜŞ KARARI ALINMALIYDI

Davaya bakan hâkim Norbert Hofer, Thomas P.’nin deneyimli bir alpinist olduğunu, ancak partnerinin kış koşullarında yeterli tecrübeye sahip olmadığını belirtti. Çiftin tırmanışı yarıda kesmesi gerektiğini vurgulayan Hofer, sanığın durumu yanlış değerlendirdiğini ancak sevgilisini kasten geride bıraktığına kanaat getirmediklerini ifade etti.

Savcılık ise olay gecesi rüzgârın saatte 74 kilometreye ulaştığını, hava sıcaklığının eksi 8 derece, hissedilen sıcaklığın ise eksi 20 derece olduğunu bildirdi. Deneyimli tarafın Thomas P. olduğunu belirten savcılık, zamanında geri dönmeyerek veya yardım çağırmayarak ihmalkâr davrandığını savundu.

HELİKOPTER GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA

Mahkemede izletilen helikopter kayıtlarında çiftin saat 22.30 sıralarında hâlâ tırmanışta olduğu ve herhangi bir imdat işareti verilmediği görüldü.

Sanığın 00.35’te dağ polisini aradığı, ancak görüşmenin içeriği konusunda taraflar arasında görüş ayrılığı bulunduğu aktarıldı.

Savcılık, Thomas P.’nin saat 02.00 sularında zirveye ulaşıp inişe geçtiğini ve Kerstin G.’yi geride bıraktığını öne sürdü.

DAĞCILIK DÜNYASINDA EMSAL TARTIŞMASI

Karar, dağcılık camiasında geniş yankı uyandırdı. Avusturya basını, hükmün dağ sporlarında “kişisel risk” ile “cezai sorumluluk” arasındaki sınırın yeniden tartışılmasına yol açabileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre karar, gelecekte tırmanış partnerlerinin güvenliğine ilişkin hukuki sorumluluğun kapsamını belirlemesi bakımından emsal niteliği taşıyabilir.