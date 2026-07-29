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Kaynak: DHA

Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşanan ve üç kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Sevgilisi Semra Yılmaz'ı tabancayla öldüren Osman Ataş'ın, olayı gören Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i de tanık olduklarını düşünerek vurduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SEYİR TEPESİNDE BAŞLAYAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, 25 Temmuz gecesi Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'ndeki Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Osman Ataş, tartıştığı sevgilisi Semra Yılmaz'ı otomobiliyle seyir tepesine götürdü.

Burada çift arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Osman Ataş, yanında bulunan tabancayla Semra Yılmaz'a ateş etti. Şüpheli daha sonra, olayla ilgisi bulunmayan ve başka bir otomobilde bulunan Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i de cinayete tanık olduklarını düşünerek silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, üç kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

CİNAYET SİLAHIYLA OTOMOBİLİNDE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin izini sürdü.

Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde olduğu tespit edilen Osman Ataş, olayda kullandığı tabancayla birlikte otomobilinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Osman Ataş'ın ifadesi de ortaya çıktı. Şüphelinin, bir süredir kendisiyle görüşmek istemediğini öne sürdüğü Semra Yılmaz hakkında, "Sürekli başkalarıyla mesajlaşıp konuşuyordu. Benimle görüşmek istemiyordu. Beni aldattığını düşündüm. Semra bu durumu reddetse de tartışıp kavga ettik. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum." dediği öğrenildi.

Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürdürülüyor.

Öte yandan vatandaşlar kadına şiddet ve kadın cinayeti olaylarında şüpheli ve faillere emsal teşkil edecek 'caydırıcı cezalar' verilmesi için yetkililere seslenmeye devam ediyor.