Romantik mesajıyla dikkat çeken isimlerden biri de başarılı şarkıcı Kenan Doğulu oldu. Doğulu, eşi Beren Saat ile birlikte çekilmiş iki özel kareyi Instagram hesabında yayınladı.

Ünlü şarkıcı, eşini etiketlediği paylaşımında şu anlamlı sözlere yer verdi:

“Yanımda olduğunda dünya çok daha renkli, daha anlamlı. İyi ki kalbimdesin sevgilim. Sevgililer Günümüz kutlu olsun. Ve herkesin Sevgililer Günü sevgiyle, aşkla, mutlulukla dolu geçsin.”

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşım, hayranlarından yoğun yorum ve beğeni aldı. Çiftin romantik kareleri, takipçileri tarafından “aşk dolu” ve “ilham verici” olarak yorumlandı.