Sevgililer Günü, bu yıl İzmir’de ritim ve melodiyle kutlanacak. Alsancak’ta gerçekleştirilecek özel müzik etkinliği, 14 Şubat akşamı aşkı kutlamak isteyenler için müzikle örülmüş bir atmosfer sunacak. Etkinlik, farklı müzik türlerini bir araya getirerek hem genç çiftlerin hem de klasik müzik tutkunlarının ilgisini çekmeyi hedefliyor.

ROMANTİK REPERTUVAR EŞLİĞİNDE

Organizatörler, Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırlanan repertuarın günün temasını güçlü bir şekilde yansıtacağını belirtiyor. Etkinlikte duygusal aşk şarkıları, klasik parçaların modern yorumları ve romantik balladlar yer alacak. Dinleyiciler, özellikle bu geceye uygun seçilmiş eserlerle hem duygu hem de müzik keyfini aynı anda yaşayacak.

Etkinlik saat 14.00’te Atıl Aktagel’in solo konseriyle başlayacak. Ardından 14.30’da Hazal İlhan saksofon performansıyla sahne alacak. 15.00’te Hikem Çamdalı ve Atıl Aktagel duo konseri düzenlenecek, 15.45’te ise Şenol Şentürk ve İbrahim Telkıvıran duo konseri müzikseverlerle buluşacak.

Program 16.45’te Bando Quartet konseriyle devam edecek. Günün ilerleyen saatlerinde Enes Kunduracı saat 17.30’da sahne alırken, etkinlik 18.30’da DJ Heyecan’ın performansıyla sona erecek.

YEREL VE YETENEKLİ MÜZİSYENLER SAHNEDE

Konser, İzmir sahnelerinin tanınmış isimlerinin yanı sıra genç yeteneklere de yer veriyor. Yerel müzisyenler ve vokalistler, izleyicilere özel performanslar sunacak. Etkinlikte solo gitar, piyano ve vokal gibi farklı enstrümanların birleşimiyle zengin bir ses dünyası oluşturulacak.

ÇİFTLERE ÖZEL ATMOSFER

Alsancak’ta kurulan sahne ve dekorasyon, Sevgililer Günü’nün romantik atmosferine uygun olarak düzenlendi. Kalabalık müzik kutlamasının yanı sıra, etkinliğe gelen çiftler için küçük sürprizler ve anı köşeleri de hazırlanacak. Organizasyon, hem müziğin hem de görsel unsurların birleşimiyle unutulmaz bir akşam vaat ediyor.

Etkinliğe katılacak müzikseverler, sosyal medyada şimdiden program hakkında paylaşım yapmaya başladı. Birçok kişi, Sevgililer Günü’nü sevgilisiyle birlikte müzik ve eğlence dolu bir etkinlikte geçirmek için planlar yapıyor. Yerel halk arasında etkinlik, romantik bir akşam arayanlar için ideal alternatif olarak görülüyor.

Sevgililer Günü’ne özel müzik organizasyonu, İzmir’in kültür-sanat etkinlik takviminin önemli bir maddesi oldu. Özellikle yılın bu döneminde gerçekleştirilen tematik etkinlikler, İzmir’in kültürel dinamizmini canlı tutuyor.