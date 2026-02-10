14 Şubat yaklaşırken klasik “Ne alsam?” sorusu yine gündemde. Hepsiburada’nın FutureBright iş birliğiyle gerçekleştirdiği araştırma ise bu soruya net bir yanıt sunuyor. Hediyede belirleyici olan etiket değil, düşünce. Anlam taşıyan ve kişiye özel seçimler, pahalı alternatiflerin önüne geçiyor.

Araştırma sonuçları, tüketicilerin bu özel günü son ana bırakmadığını da ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 57’si Sevgililer Günü hediyesini önceden planladığını belirtiyor. Alışveriş yoğunluğu ise her yıl olduğu gibi Şubat ayının ilk haftasında zirve yapıyor.

ORTALAMA BÜTÇE 5.170 TL, AMA KARAR FİYATLA VERİLMİYOR

Bu yıl Sevgililer Günü için ayrılan ortalama bütçe 5.170 TL olarak ölçülürken, erkek tüketicilerde bu rakam 6.350 TL’ye kadar yükseliyor. Ancak araştırmanın en dikkat çekici sonucu şu: Fiyat, hediye seçiminde ilk sırada yer almıyor.

Tüketiciler için asıl değerli olan, hediyenin hissettirdikleri. “Benim için düşünülmüş, bana özel” mesajı veren ürünler çok daha anlamlı bulunuyor. Bu yaklaşım, hediye alışverişini daha bilinçli ve araştırmaya dayalı bir sürece dönüştürüyor.

HEDİYE REHBERLERİ ALIŞVERİŞİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Seçeneklerin fazlalığı, hediye seçimini zaman zaman zorlaştırabiliyor. Araştırmaya göre her 10 kişiden 8’i, e-ticaret sitelerinde sunulan hediye rehberlerini faydalı buluyor. Her iki kişiden biri ise alışveriş öncesinde mutlaka detaylı bir araştırma yapıyor.

Özellikle “karar yorgunluğu” yaşayan kullanıcılar için bu rehberler önemli bir destek sağlıyor. Doğru hediyeye daha hızlı ulaşmayı mümkün kılan bu içerikler, alışveriş deneyimini de daha keyifli hale getiriyor.

MODA İLK SIRADA, TAKI VE TEKNOLOJİ TAKİPTE

Hediye kategorileri incelendiğinde, Sevgililer Günü’nde modanın yine ilk sırada yer aldığı görülüyor. Katılımcıların yaklaşık yarısı tercihini moda ürünlerinden yana kullanıyor. Giyim en çok tercih edilen kategori olurken, ayakkabı ve çanta onu izliyor.

Takı ve aksesuarda altın, pırlanta ve saatler öne çıkarken; parfüm de popülerliğini koruyor. Teknoloji ürünleri ise yüzde 20’lik bir kesim tarafından tercih ediliyor ve bu grupta özellikle akıllı saatler dikkat çekiyor.

Hepsiburada, geniş ürün seçkisi ve kullanıcıya yol gösteren hediye rehberleriyle Sevgililer Günü alışverişini yalnızca bir satın alma süreci olmaktan çıkararak, daha pratik ve keyifli bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor.